В Плесецком районе злоумышленники пытались изнасиловать женщину, убили ее мужа и украли мотоцикл

Следственными органами завершено предварительное следствие в отношении трех ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности вальщиков леса.

Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в убийстве, покушении на убийство и краже.

По версии следствия, в ночь на 16 февраля 2016 года жительница поселка Пуксоозеро Плесецкого района на улице познакомилась с обвиняемыми, которые прибыли в населенный пункт для приобретения спиртного. По приглашению женщины они пришли к ней домой, где вместе с ее 45-летним супругом употребляли спиртные напитки.

Во время застолья женщина ушла в другую комнату, где один из гостей попытался ее изнасиловать. Затем между обвиняемыми и хозяином дома произошел конфликт, в ходе которого они избили потерпевшего, после чего задушили электрическим проводом. Затем обвиняемый, покушавшийся на изнасилование, желая скрыть совершение убийства хозяина дома, решил убить супругу убитого. С этой целью он причинил женщине ножевое ранение шеи и, полагая, что она мертва, ушел.

Двое обвиняемых, обнаружив в помещении дома потерпевших мотоцикл, похитили его. Через непродолжительное время все трое были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе допросов двое обвиняемых признали свою вину и объяснили свои действия воздействием алкоголя, - сообщает пресс-служба регионального следкома.