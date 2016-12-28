Жительница Няндомы пыталась дать взятку полицейскому

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы города Няндома, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

9 декабря 2016 года днем по месту жительства в городе Няндома подозреваемая, будучи привлеченной к административной ответственности за незаконную продажу спиртосодержащей жидкости, положила в рабочую папку участкового уполномоченного ОМВД России «Няндомский» взятку в размере 5 тысяч рублей. За денежное вознаграждение подозреваемая рассчитывала получить его покровительство, что позволило бы ей продолжить заниматься незаконным сбытом спиртосодержащей жидкости. Представитель власти от взятки отказался и пресек ее противоправные действия.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.