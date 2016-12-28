Более 1000 осужденных освободились условно досрочно из учреждений УФСИН

В УФСИН России по Архангельской области в течение прошлого года велась активная работа по реализации права осужденных на условно-досрочное освобождение.

Всего за прошедший 2016 год в учреждениях регионального УФСИН формально подпадало под УДО свыше 3600 человек, но воспользовались правом, написав ходатайства, - 2135. Вышли на свободу чуть более 1000 осужденных, это практически на 50 % больше, чем в 2015 году. Также 454 положительно характеризующихся осужденных переведены в колонию-поселение.

Отметим, что условно-досрочное освобождение и перевод на более мягкий вид режима является одним из стимулов соблюдения порядка отбывания наказания. При рассмотрении материалов суд обращает внимание на исправление осужденного, признание им вины, возмещение причиненного преступлением вреда, а также наличие социальных связей на свободе.

- Если суд дал шанс человеку выйти на свободу раньше срока, значит, он ему доверяет, и человек должен оправдать это доверие и впредь вести себя законопослушно. В том случае, если в период неотбытого реально срока освобожденный совершает новое преступление, УДО отменяется, и неотбытое наказание будет добавлено к новому приговору, - прокомментировал Алексей Ковылин, начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Архангельской области.