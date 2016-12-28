В Архангельске на льду переправы была замечена дикая нерпа

10 января в районе ледовой переправы «Бревенник -14-й лесозавод» на лед реки Маймакса выползла нерпа, сообщает сайт региональной МЧС.



Очевидцы сразу же решили: животное в опасности. Особо активные взяли в руки палки и попытались отогнать нерпу в полынью. Когда попытки прогнать животное в воду не увенчались успехом, очевидцы стали звонить спасателям:

— Спасите нерпу! Она же замерзнет! Она голодная!

Спасатели, правда, не разделили обеспокоенности добросердечных северян. Ранее нерпы не раз появлялись в черте города, и спасатели давно проконсультировались у специалистов ПИНРО, а потому без проблем рассказали звонившим, что нужно сделать – просто оставить дикое животное в покое.

Ученые, всю жизнь посвятившие изучению проблем фауны северных морей, успокаивают: нерпа находится в своей обычной среде обитания, и самое правильное поведение человека – оставить животное в покое. На льду оно не заблудится, сумеет найти ход к воде. И уж тем более, не стоит переживать за то, что житель полярных вод замерзнет. Не нужно пытаться кормить, гладить и проявлять чувства к представителю дикой природы – это ему как минимум, не на пользу. А может и укусить: в природе нерпа отлично охотится на крупную рыбу, так что с зубами у нее, в отличие от большинства взрослых людей, проблем нет.