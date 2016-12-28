Жительница Новодвинска сожгла дачу сестры из личной неприязни

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 75-летнюю пенсионерку Татьяну Бучель виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину, совершенное путем поджога).

Установлено, что в декабре 2015 года Бучель из личных неприязненных отношений к своей сестре, используя бересту и бумагу, совершила поджог ее деревянного дачного дома, расположенного в СНТ «Северная Двина», в результате чего дом и находящееся в нем имущество полностью уничтожены.

Приговором суда Бучель назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, приговором суда на Бучель возложена обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного потерпевшей, в размере 419 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.