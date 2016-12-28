В Онеге подросток напал на прохожего и похитил его телефон

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Онега, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, 25 декабря 2016 года вечером на улице в городе Онега подозреваемый подошел к ранее незнакомому 24-летнему мужчине, который разговаривал по мобильному телефону, ударил того кулаком в лицо, выхватил из рук телефон и скрылся с места преступления.

Сразу после случившегося потерпевший обратился в органы полиции, что позволило оперативно установить подозреваемого и изъять у него похищенный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению. Подозреваемый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.