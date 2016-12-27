Новости дня

В Архангельске завершилась регистрация участников олимпиады "Наследники Ломоносова"

Екатерина Зубова вошла в первую двадцатку биатлонисток в Ижевске

Архангелогородцы провели каникулы весело и спортивно

В Архангельске развернутся снежные баталии

Мобильная версия 16+

Вторник, 10 января, 16:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/10/48465.html

Происшествия

Поездка рыбаков на зимний промысел закончилась трагедией

Поездка рыбаков на зимний промысел закончилась трагедией
13 декабря двое рыбаков (одному 61 год, другому 55 лет) отправились на промысел на Кожозеро в Онежском районе. Вернуться они планировали после празднования Нового года, но что-то изменило их планы.

30 декабря местный житель заметил в двух километрах от деревни Карельская снегоход мужчин, но самих их рядом не было. 31 декабря к деревне выехали полицейские и местные жители. 

В «Буране» было снаряжение, рядом лежали разобранный бензонасос и провода зажигания, а в полукилометре от снегохода родные и полицейские обнаружили тело одного из рыбаков. Второго тогда так и не нашли. Его жена уверяла, что муж неконфликтный человек и он не мог оставить товарища в сложной ситуации.  

2 января 11 местных жителей на четырёх снегоходах вели поиски, а 3 января в Онежский район выехали областные спасатели. Несколько дней они осматривали берега Онеги, постройки деревни Карельская и Высокий Холм, избы, перелески, дороги – «буранки», но обнаружить пропавшего рыбака так и не удалось, передаёт областная служба спасения. 

Сегодня 15:01

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализированы 89 человекСегодня 12:52

"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?Сегодня 11:19
4 комментария

10 января в Поморье вновь пройдут метелиСегодня 08:18

Догоняем Сочи. Первичная недвижимость в Архангельске сильно подорожалаВчера 16:56
2 комментария

За новогодние праздники в Архангельске спасли 20 человекВчера 12:28

Реклама
Происшествия

В Котласе владелец сайта оштрафован за размещение дискриминационного объявленияСегодня 14:32

В Коношской квартире разрыв котла привел к разрушительным последствиямСегодня 12:09

В Северодвинске легковушка столкнулась с автобусомСегодня 12:06

В Новодвинске пять человек получили обморожение за праздничные дниСегодня 12:05

В Лешуконском здание могло сгореть из-за строительного фенаСегодня 12:04

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Закончились новогодние каникулы. Как вы считаете, нужно ли так долго отдыхать?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске завершилась регистрация участников олимпиады "Наследники Ломоносова"

В Архангельске молодые полицейские получили погоны

Соловецкому музею-заповеднику сегодня исполняется 50 лет

Юных архангелогородцев приглашают поколядовать

В Архангельске с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализированы 89 человек

Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %

Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка

«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник

"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?

МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие

Политики под знаком Петуха

Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество

Архангельск: отставки и назначения декабря

В Котласе владелец сайта оштрафован за размещение дискриминационного объявления

В Коношской квартире разрыв котла привел к разрушительным последствиям

В Северодвинске легковушка столкнулась с автобусом

В Новодвинске пять человек получили обморожение за праздничные дни

Екатерина Зубова вошла в первую двадцатку биатлонисток в Ижевске

Архангелогородцы провели каникулы весело и спортивно

В Архангельске развернутся снежные баталии

Как «Спорт-Экспресс» сделал комплимент «Воднику»

В Новодвинске прошел чемпионат по стрельбе, посвященный памяти Розы Шаниной

Сборная САФУ отправляется на Международный фестиваль команд КВН

Дни якутского кино стартуют в Архангельске

В Архангельске прошел Рождественский концерт

В Архангельске открылся "Рождественский благовест"

В Добролюбовке пройдут лекции по историии искусства
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru