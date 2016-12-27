Поездка рыбаков на зимний промысел закончилась трагедией

13 декабря двое рыбаков (одному 61 год, другому 55 лет) отправились на промысел на Кожозеро в Онежском районе. Вернуться они планировали после празднования Нового года, но что-то изменило их планы.

30 декабря местный житель заметил в двух километрах от деревни Карельская снегоход мужчин, но самих их рядом не было. 31 декабря к деревне выехали полицейские и местные жители.

В «Буране» было снаряжение, рядом лежали разобранный бензонасос и провода зажигания, а в полукилометре от снегохода родные и полицейские обнаружили тело одного из рыбаков. Второго тогда так и не нашли. Его жена уверяла, что муж неконфликтный человек и он не мог оставить товарища в сложной ситуации.

2 января 11 местных жителей на четырёх снегоходах вели поиски, а 3 января в Онежский район выехали областные спасатели. Несколько дней они осматривали берега Онеги, постройки деревни Карельская и Высокий Холм, избы, перелески, дороги – «буранки», но обнаружить пропавшего рыбака так и не удалось, передаёт областная служба спасения.