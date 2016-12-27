В Котласе владелец сайта оштрафован за размещение дискриминационного объявления Индивидуальный предприниматель Дмитрий Завадской признан виновным в распространении информации о свободных рабочих местах, содержащей ограничения дискриминационного характера. Установлено, что 17.11.2016 на информационном ресурсе в сети Интернет, принадлежащем ИП Завадскому, размещено объявление о наличии вакансии с указанием возрастных ограничений для кандидатов на данную должность. Изложенное противоречит требованиям ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающей запрет на дискриминацию в сфере труда, в том числе по возрастному критерию.

Решением суда предприниматель оштрафован на 3 тыс. рублей, объявление с сайта удалено, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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