В Котласе владелец сайта оштрафован за размещение дискриминационного объявления

Установлено, что 17.11.2016 на информационном ресурсе в сети Интернет, принадлежащем ИП Завадскому, размещено объявление о наличии вакансии с указанием возрастных ограничений для кандидатов на данную должность. Изложенное противоречит требованиям ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающей запрет на дискриминацию в сфере труда, в том числе по возрастному критерию.
Решением суда предприниматель оштрафован на 3 тыс. рублей, объявление с сайта удалено, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.