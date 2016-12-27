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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/10/48460.html

Происшествия

В Коношской квартире разрыв котла привел к разрушительным последствиям

В Коношской квартире разрыв котла привел к разрушительным последствиям
Фото arh112.ru
Жильцы одного из двухэтажных кирпичных домов в Коноше (Архангельская область) вчера ранним утром сообщили в экстренные службы о предполагаемом взрыве газа на верхнем этаже.

Как выяснилось, газ не имел к инциденту никакого отношения: причиной сильного хлопка, разбудившего людей, стало повреждение отопительного котла.

Квартира отапливалась котлом, установленным в печи. Котел мог как топиться дровами, так и нагреваться при помощи электрического ТЭНа. В дни сильных морозов вода в трубах замёрзла и перестала циркулировать, наполненный водой металлический бачок стал расширяться, что в итоге привело к его разрыву.

Хозяйка квартиры по счастливой случайности не пострадала. А вот помещению теперь необходим серьёзный ремонт: в стеклопакетах ударной волной выбило стекла, серьёзно повреждена отделка кухни, разрушена печь, пишет arh112.ru.

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