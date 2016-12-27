В Коношской квартире разрыв котла привел к разрушительным последствиям

Жильцы одного из двухэтажных кирпичных домов в Коноше (Архангельская область) вчера ранним утром сообщили в экстренные службы о предполагаемом взрыве газа на верхнем этаже.

Как выяснилось, газ не имел к инциденту никакого отношения: причиной сильного хлопка, разбудившего людей, стало повреждение отопительного котла.

Квартира отапливалась котлом, установленным в печи. Котел мог как топиться дровами, так и нагреваться при помощи электрического ТЭНа. В дни сильных морозов вода в трубах замёрзла и перестала циркулировать, наполненный водой металлический бачок стал расширяться, что в итоге привело к его разрыву.

Хозяйка квартиры по счастливой случайности не пострадала. А вот помещению теперь необходим серьёзный ремонт: в стеклопакетах ударной волной выбило стекла, серьёзно повреждена отделка кухни, разрушена печь, пишет arh112.ru.