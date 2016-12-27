От удара «Форд» отбросило на стоящий на остановке общественного транспорта автобус «ЛИАЗ». В результате происшествия травмирована пассажирка автобуса – девушка 1995 года рождения, у нее ушиб грудной клетки, сообщает региональная ГИБДД.
|
Новости дня
В Архангельске с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализированы 89 человек
В Коношской квартире разрыв котла привел к разрушительным последствиям
В Северодвинске легковушка столкнулась с автобусом
В Новодвинске пять человек получили обморожение за праздничные дни
|
Вторник, 10 января, 13:23
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/10/48459.html
|
В Северодвинске легковушка столкнулась с автобусом
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
9 января в 15:38 напротив дома 41 на улице Ломоносова 26-летний водитель «Форд фокуса» допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Лифан 214813».
От удара «Форд» отбросило на стоящий на остановке общественного транспорта автобус «ЛИАЗ». В результате происшествия травмирована пассажирка автобуса – девушка 1995 года рождения, у нее ушиб грудной клетки, сообщает региональная ГИБДД.
|
Главное
"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?Сегодня 11:19
10 января в Поморье вновь пройдут метелиСегодня 08:18
Догоняем Сочи. Первичная недвижимость в Архангельске сильно подорожалаВчера 16:56
За новогодние праздники в Архангельске спасли 20 человекВчера 12:28
Происшествия
В Коношской квартире разрыв котла привел к разрушительным последствиямСегодня 12:09
В Новодвинске пять человек получили обморожение за праздничные дниСегодня 12:05
В Лешуконском здание могло сгореть из-за строительного фенаСегодня 12:04
В Яренске пожарные спасли из огня пожилую женщинуСегодня 12:02
Несовершеннолетний житель Северодвинска предстанет перед судом за ряд тяжелых преступленийСегодня 11:54
Опрос
В Архангельске с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализированы 89 человек
На арктических островах будет проведено обследование, уточняющее экологический ущерб
Архангелогородцы посоревнуются в разгадывании кроссвордов
10 января в Поморье вновь пройдут метели
Догоняем Сочи. Первичная недвижимость в Архангельске сильно подорожала
Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %
Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка
«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир
Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии
В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник
"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?
МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие
Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество
В Коношской квартире разрыв котла привел к разрушительным последствиям
В Новодвинске пять человек получили обморожение за праздничные дни
В Лешуконском здание могло сгореть из-за строительного фена
Как «Спорт-Экспресс» сделал комплимент «Воднику»
В Новодвинске прошел чемпионат по стрельбе, посвященный памяти Розы Шаниной
Северодвинцы, несмотря на мороз, активно провели каникулы
"Водник" встретится с нижегородским "Стартом"
Сборная САФУ отправляется на Международный фестиваль команд КВН
Дни якутского кино стартуют в Архангельске
В Архангельске прошел Рождественский концерт
В Архангельске открылся "Рождественский благовест"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru