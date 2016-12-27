В Новодвинске пять человек получили обморожение за праздничные дни

Врачи новодвинской горбольницы подвели своеобразные итоги длинных каникул.

Всего к специалистам НЦГБ за новогодние праздники обратилось чуть более двухсот пациентов, что значительно меньше, чем, к примеру, в начале января 2016 года.

—Массовых обращений горожан в лечебное учреждение не зафиксировано,- отметила Светлана Царева, заместитель главного врача НЦГБ по поликлинике.

Вместе с тем морозы, установившиеся в регионе в первые дни нового года, внесли свои коррективы.

—С обморожениями в больницу обратилось пять горожан, один из обратившихся – несовершеннолетний новодвинец,- был госпитализирован с обморожением стоп,- рассказала Светлана Царева.- Остальным была оказана необходимая помощь на приемном покое.

Медики не зафиксировали и массовых обращений за помощью в связи с различными травмами или ранениями.

Морозы, как предполагают врачи, и сдержали наступление гриппа в городе – никаких вспышек заболевания зафиксировано не было, сообщает пресс-служба новодвинской горбольницы.