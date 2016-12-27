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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/10/48457.html

Происшествия

В Лешуконском здание могло сгореть из-за строительного фена

В Лешуконском здание могло сгореть из-за строительного фена
Двухэтажное деревянное здание на улице Водников считается одним из основных центров притяжения села Лешуконское – здесь расположены офисы госучреждений, сотовых компаний, салон красоты, аптека и другие заведения.

Сильные морозы, конечно же, не обошли Лешуконское стороной – в здании замерз туалет. Накануне около 11 часов один из сотрудников администрации объекта оставил в туалете на первом этаже строительный фен, чтобы отогреть замерзшую трубу.

За время его недолгого отсутствия фен упал, что привело к воспламенению сгораемых конструкций и быстро переросло в настоящий пожар. К счастью, задымление заметили вовремя, и пожарным ПЧ-39 удалось спасти старое здание 1928 г.п. Огнем частично повреждено чердачное перекрытие, наружная стена, туалетная комната. Помещения арендаторов от огня не пострадали, - сообщает портал "Безопасность АО".

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