В Лешуконском здание могло сгореть из-за строительного фена

Двухэтажное деревянное здание на улице Водников считается одним из основных центров притяжения села Лешуконское – здесь расположены офисы госучреждений, сотовых компаний, салон красоты, аптека и другие заведения.

Сильные морозы, конечно же, не обошли Лешуконское стороной – в здании замерз туалет. Накануне около 11 часов один из сотрудников администрации объекта оставил в туалете на первом этаже строительный фен, чтобы отогреть замерзшую трубу.

За время его недолгого отсутствия фен упал, что привело к воспламенению сгораемых конструкций и быстро переросло в настоящий пожар. К счастью, задымление заметили вовремя, и пожарным ПЧ-39 удалось спасти старое здание 1928 г.п. Огнем частично повреждено чердачное перекрытие, наружная стена, туалетная комната. Помещения арендаторов от огня не пострадали, - сообщает портал "Безопасность АО".