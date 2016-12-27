Несовершеннолетний житель Северодвинска предстанет перед судом за ряд тяжелых преступлений

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему юноше. Он признан виновным в сбыте наркотиков и причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что 4 июля 2016 года обвиняемый незаконно сбыл синтетическое наркотическое средство 17-летнему знакомому, вместе с которым его употребил путем курения.Он же, 24 сентября 2016 года вечером у дома на улице Пионерской в городе Северодвинске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес два удара ножом в область грудной клетки 35-летнему мужчине, сделавшему ему замечание за разбитое окно. Причиненное телесное повреждение по квалифицирующему признаку опасности для жизни расценивается как тяжкий вред здоровью.

26 сентября 2016 года вечером во дворе дома на улице Ломоносова в городе Северодвинске, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой 30-летнего мужчину и открыто похитил у того велосипед стоимостью 4 тысячи рублей.

Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.