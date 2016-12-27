Архангелогородцы жалуются в ФАС на новогодние тарифы такси

В Архангельское УФАС России поступила жалоба жительницы Архангельска на новогоднее повышение цен на перевозки пассажиров такси.

В обращении говорится, что «в новогодние праздники...службы такси города Архангельска, а также федеральная служба вызова такси «Максим» … по обоюдному сговору повысили тарифы по перевозке пассажиров на 70-100% от обычной стоимости. Повышение тарифов в новогодние праздники наблюдается ежегодно, но в этом году повышение грандиозное и оставить это без внимания просто невозможно».

Выявить факт нарушения закона возможно только если известен нарушитель (или его можно установить), а также имеется документальное подтверждение оказания услуги и ее оплаты в повышенном размере, то есть нужна конкретика.

Ничего этого обращение не содержит – ни указания того, какие именно службы такси Архангельска сговорились с такси «Максим», ни намека на размеры (в рублях) обычного и повышенного тарифа, ни подтверждения факта оплаты услуг – бланка строгой отчетности либо смс-сообщения от диспетчерской службы с указанием тарифа.

По этой причине невозможное станет возможным – обращение не может повлечь за собой внеплановых проверок или каких-либо расследований. Вместо этого заявителю будет предложено повторно обратиться в УФАС с заявлением о нарушении Закона о защите конкуренции с указанием наименования тех лиц, с которыми «преступно сговорилась» служба вызова такси «Максим», а также подтверждением факта оплаты услуг такси в повышенном размере.

Хочется обратить внимание, что антимонопольный орган не имеет возможности оперативно реагировать на «крики души» граждан при отсутствии перечисленных выше сведений.