В Поморье открылся открылся исправительный центр для осужденных

С 1 января 2017 года в России начали применять новый вид уголовного наказания - принудительные работы. В Поморье для его исполнения открылся участок, функционирующий как исправительный центр, в п. Североонежск на базе ИК-21 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий район).

Согласно уголовно-исполнительному кодексу РФ приговоренные к принудительным работам будут отбывать наказания в специальных исправительных центрах и проживать в общежитиях. Новый вид наказания стал альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые.

Созданный участок, функционирующий как исправительный центр, рассчитан на 50 человек. Работать осужденные будут на объектах коммунально-бытового обеспечения ОУХД-2, а также в сторонних организациях. Трудоустройство осужденных запланировано по рабочим специальностям.

Осужденный на принудительные работы не будет изолирован от общества. После приговора суда он будет самостоятельно добираться до исправительного центра, где будет трудоустроен на работах, определенных администрацией. Он может пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, заболев, обращаться к врачам по медицинскому полису, предусмотрено и право на отпуск.

Но у осужденных, приговоренным к принудительным работам, будет и ряд ограничений: они будут находиться под надзором, им нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации, также будут запрещены полностью алкоголь и азартные игры. Тем, кто отбудет не менее трети срока наказания, может быть предоставлено право проживания с семьей в арендованной или собственной квартире в том населенном пункте, где расположен исправительный центр. За нарушения его могут вернуть обратно в общежитие, объявить выговор и даже изолировать на несколько суток в специальном помещении.

Стоит отметить, что Архангельская область вошла в число первых регионов, где открыты данные исправительные центры для исполнения нового вида наказания, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.