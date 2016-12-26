Несовереннолетний из Котласского района ворвался в квартиру и обокрал ее

По версии следствия, 11 ноября 2016 года подозреваемый незаконно проник в квартиру, расположенную в городе Сольвычегодске, откуда похитил денежные средства в размере 1500 рублей и сотовый телефон стоимостью 500 рублей, с похищенным с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что раскаивается в краже, которую совершил из дома учителя. Он знал, что она в школе, и воспользовался ключом для проникновения в дом, который потерпевшая оставляла у входной двери в потайном месте.
Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.