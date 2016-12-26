Двое жителей поселка Катунино обвиняются в укрывательстве убийцы

Установлено, что 26.03.2016 Сидоренко и Суханова, распивая спиртное по месту жительства своих друзей в пос. Катунино, стали очевидцами причинения их знакомым Клюевым ножевого ранения гражданину Коноплянику, от которого последний скончался.
По просьбе Клюева, желая помочь избежать ему уголовной ответственности, Суханова уложила труп в ящик дивана, вымыла полы, а Сидоренко, дождавшись темного времени суток, подогнал к подъезду дома свою машину и совместно с Клюевым вывезли труп потерпевшего за территорию поселка Катунино, спрятав его в заброшенном здании, где его 19.04.2016 обнаружили местные жители.
Клюев за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, осужден Приморским районным судом к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Уголовное дело в отношении Сухановой и Сидоренко, расследованное территориальным отделом СУСК России по Архангельской области и НАО, направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.