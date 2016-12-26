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Двое жителей поселка Катунино обвиняются в укрывательстве убийцы

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Вторник, 10 января, 10:21

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/10/48448.html

Происшествия

Двое жителей поселка Катунино обвиняются в укрывательстве убийцы

Двое жителей поселка Катунино обвиняются в укрывательстве убийцы
Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей поселка Катунино Приморского района 38-летнего Валерия Сидоренко и 28-летней Александры Сухановой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Установлено, что 26.03.2016 Сидоренко и Суханова, распивая спиртное по месту жительства своих друзей в пос. Катунино, стали очевидцами причинения их знакомым Клюевым ножевого ранения гражданину Коноплянику, от которого последний скончался.

По просьбе Клюева, желая помочь избежать ему уголовной ответственности, Суханова уложила труп в ящик дивана, вымыла полы, а Сидоренко, дождавшись темного времени суток, подогнал к подъезду дома свою машину и совместно с Клюевым вывезли труп потерпевшего за территорию поселка Катунино, спрятав его в заброшенном здании, где его 19.04.2016 обнаружили местные жители.

Клюев за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, осужден Приморским районным судом к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Уголовное дело в отношении Сухановой и Сидоренко, расследованное территориальным отделом СУСК России по Архангельской области и НАО, направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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