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В Холмогорском районе пожарные спасли трех водителей

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/09/48438.html

Происшествия

В Холмогорском районе пожарные спасли трех водителей

В Холмогорском районе пожарные спасли трех водителей
Фото arh112.ru
За время новогодних праздников, когда температура в Поморье опускалась до – 43 градусов, пожарные ОГПС-16 оказали помощь трем водителям.

Людей подвела техника, не выдержавшая холодов, и собственная самонадеянность – не по сезону легкая одежда и неготовность к возможным нештатным ситуациям на дороге.

Днем 4 января в ПЧ №54 Холмогор поступило сообщение о том, что недалеко от Малой Товры на трассе М-8 замерзает водитель большегруза. Тягач «Мерседес» шел с грузом из Москвы в Архангельск. Примерно в 100 км от пункта назначения, у моста через Обокшу, автомобиль заглох – дизельное топливо замерзло на ходу.

«Водитель вначале отказывался покидать аварийное транспортное средство, за сохранность которого он отвечает. При этом мужчина был в легких ботиночках, демисезонной куртке, без шапки… Мне пришлось позвонить его руководству в Москву и объяснить ситуацию, после чего водитель согласился оставить фуру. В пожарном «уазике» дальнобойщика переобули в валенки, напоили чаем. Обморожений он не получил. Мужчину планировали разместить в гостинице в д. Малая Товра, но в праздники она не работала. Поэтому мы договорились о ночлеге для водителя в местной котельной. Из Архангельска вскоре прибыла ремонтная бригада для отогрева машины», – пояснил начальник отряда ГПС №16 Вячеслав Круглов, проводивший эвакуацию водителя.

Не успел начальник отряда вернуться в часть, как получил новый звонок. «Машина заглохла, где нахожусь – не знаю», – такие данные о себе сообщил очередной попавший в беду водитель. У него был с собой GPS-навигатор, поэтому вскоре он сумел сообщить пожарным свое местоположение – 90 км от Архангельска. Мужчина ехал на легковой «Киа» вместе с женой и ребенком из Санкт-Петербурга в Архангельск. Иномарка не выдержала сильных морозов и заглохла. Водитель отправил жену и ребенка в Архангельск на попутном транспорте, а сам решил остаться в машине. Пожарные вызвали на место происшествия эвакуатор. Помощь прибыла быстро, эвакуатор забрал в Архангельск и машину, и водителя аварийного транспортного средства.

Поездка из Архангельска во Владимир едва не стоила жизни водителю небольшого грузового «Мерседеса-814». На трассу мужчина выехал вечером 6 января. В 200 км от Архангельска надежная немецкая техника дала сбой: как и в предыдущем случае, дизтопливо замерзло во время движения. Сообщение в экстренные службы поступило от супруги пострадавшего. На место происшествия выехали пожарные ПЧ-55 с. Емецк и руководство отряда №16. «Водитель был чуть живой, уже замерзал. Одет был совершенно не по погоде. Мужчина собирался ложиться спать, и ночь в холодной машине он, конечно, вряд ли бы пережил», – вспоминает Вячеслав Круглов.

Мужчину доставили в больницу Емецка. Госпитализация ему не потребовалась. В ожидании родственников, которые выехали за ним из Владимира, спасенный провел два дня в пожарной части №55. Его машину благополучно «реанимировали», а водителя забрали родственники, сообщает arh112.

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