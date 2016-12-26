В Архангельске на пешеходном переходе сбили школьниц

В связи с наступлением третьей четверти родителям настоятельно советуют провести инструктаж на тему безопасности перехода по проезжей части. Также за каникулы в Архангельске была ещё одна авария, где пострадала пятиклассница. ДТП произошло 29 декабря. Девочка 2005 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода – в итоге ребёнка сбила машина.
Автомобилистам ГИБДД Архангельска напоминает, что обгон и опережение других машин на пешеходных переходах запрещены.