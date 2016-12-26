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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/09/48433.html

Происшествия

В Котласе сотрудники Росгвардии задержали пьяного автоугонщика

В Котласе сотрудники Росгвардии задержали пьяного автоугонщика
Фото пресс-службы Росгвардии
Накануне утром в Котласе наряд охраны Росгвардии, патрулируя улицы районного центра, задержал водителя автомобиля «Hyundai Elantra», который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В процессе разбирательства было установлено что данная иномарка находится в розыске. Получасом ранее она была угнана от одного из домов на ул. Ленина в Котласе, о чем собственник автомобиля успел сообщить правоохранителям. Предполагаемого угонщика – мужчину 1990 года рождения – сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Во время Новогодних и Рождественских праздников личный состав Управления Росгвардии по Архангельской области был переведен на усиленный режим несения службы. Всего за данный период – с 31 декабря по 8 января – сотрудниками Росгвардии было выявлено почти 300 административных правонарушений.

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