Житель Северодвинска набросился с ножом на подругу

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего северодвинца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По предварительной версии, 7 января 2017 года ночью подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, в гостях в одной из квартир дома на улице Полярная в городе Северодвинске нанес множественные удары ножом спящей 19-летней подруге. Хозяин квартиры вызвал бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему пострадавшая осталась жива. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что после курения неизвестного вещества он услышал голоса, которые ему сказали, что нужно делать.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.