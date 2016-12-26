В Архангельске мужчина поджег автомобиль нового избранника своей жены Фото Ивана Малыгина В конце декабря в Исакогорском округе полностью сгорел намеренно подожженный автомобиль «Лада-Калина».

Вскоре сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый – 43-летний житель Северного округа Архангельска. Злоумышленник пояснил, что причиной такого поступка стала ревность к жене, которая ушла к другому мужчине. Не справившись с чувствами, он решил поджечь автомобиль соперника.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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