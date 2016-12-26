Житель Шенкурского района погиб во время пожара в собственном доме

Горел частный деревянный дом 1920 года постройки. На 01 позвонили соседи, которые обнаружили пожар уже на поздней стадии, по открытому огню. Пламенем были охвачены и два хозяйских автомобиля, стоявших во дворе – ВАЗ и УАЗ-«козлик». О спасении дома речь уже не шла.
Прибывшие из соседней деревни пожарные отстояли другие жилые дома, которые находились в непосредственной близости от пожарища. В ходе тушения было обнаружено тело хозяина, 59-летнего пенсионера. На месте происшествия работают пожарные дознаватели, причина пожара выясняется, сообщает arh112.