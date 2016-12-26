Житель Шенкурского района погиб во время пожара в собственном доме Сообщение о пожаре в деревне Степычевская МО «Шеговарское» поступило 8 января около 3 часов ночи. Горел частный деревянный дом 1920 года постройки. На 01 позвонили соседи, которые обнаружили пожар уже на поздней стадии, по открытому огню. Пламенем были охвачены и два хозяйских автомобиля, стоявших во дворе – ВАЗ и УАЗ-«козлик». О спасении дома речь уже не шла.

Прибывшие из соседней деревни пожарные отстояли другие жилые дома, которые находились в непосредственной близости от пожарища. В ходе тушения было обнаружено тело хозяина, 59-летнего пенсионера. На месте происшествия работают пожарные дознаватели, причина пожара выясняется, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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