Директор "Няндомского ЖКХ" осужден за растрату

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал Вадима Козырина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

Установлено, что Козырин, являясь директором МУП «Няндомское ЖКХ» муниципального образования «Няндомское», осуществлявшего обслуживание жилищного фонда, в январе - феврале 2014 года путём заключения фиктивных договоров аренды транспортного средства и подряда на вывоз жидких бытовых отходов растратил 214 тыс. рублей, принадлежащих предприятию.

Он же с апреля по ноябрь 2014 года путём фиктивного трудоустройства работника растратил более 227 тыс. руб.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым, хищение им бюджетных денежных средств нашло свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Приговором суда Козырину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.