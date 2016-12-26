Директор "Няндомского ЖКХ" осужден за растрату

Установлено, что Козырин, являясь директором МУП «Няндомское ЖКХ» муниципального образования «Няндомское», осуществлявшего обслуживание жилищного фонда, в январе - феврале 2014 года путём заключения фиктивных договоров аренды транспортного средства и подряда на вывоз жидких бытовых отходов растратил 214 тыс. рублей, принадлежащих предприятию.
Он же с апреля по ноябрь 2014 года путём фиктивного трудоустройства работника растратил более 227 тыс. руб.
Несмотря на непризнание своей вины подсудимым, хищение им бюджетных денежных средств нашло свое подтверждение в ходе судебного заседания.
Приговором суда Козырину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.