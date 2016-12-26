Жителя Вельского района подозревают в убийстве брата

31 декабря 2016 года вечером в доме в селе Долматово обнаружено тело 40-летнего мужчины с черепно- мозговой травмой. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний брат потерпевшего, приехавший к нему из Северодвинска отмечать Новый год.По предварительным данным, в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры старший брат ударил поленом по голове младшего, после чего сообщил супруге потерпевшего, что тот упал и ударился головой.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Изъято орудие преступления - полено с веществом бурого цвета на нем. Версия подозреваемого о том, что черепно- мозговую травму потерпевший получил в результате падения, опровергается результатами судебно- медицинской экспертизы о механизме образования телесного повреждения.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.