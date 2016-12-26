В Архангельской области за праздничные дни совершено 2 убийства и одно покушение на убийство

Следственными органами возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), по одному - в Вельском и Плесецком районах, и в городе Северодвинске.

В Северодвинске подозреваемый в покушении на убийство местной жительницы пояснил, что причинил ножевые ранения под воздействием курительной смеси.Убийства в Вельском и Плесецком районах совершены после употребления спиртных напитков в результате бытовых конфликтов, подозреваемые задержаны.

За указанный период также возбуждено 2 уголовных дела о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности (в Приморском и Мезенском районах). Указанные преступления также раскрыты.

По оперативным данным в эти дни на территории Архангельской области в результате пожаров погибло 5 человек, причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и неисправные обогревательные приборы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.