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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/09/48423.html

Происшествия

Житель Котласа подозревается в истязании несовершеннолетней дочери

Житель Котласа подозревается в истязании несовершеннолетней дочери
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).

По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года по месту жительства в городе Котласе подозреваемый на почве личной неприязни к 16-летней дочери наносил той побои, причиняя несовершеннолетней физические и психические страдания.

О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетняя вместе с матерью обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, в том числе мать потерпевшей, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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