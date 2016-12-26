В центре Архангельска в квартире произошел взрыв газа

7 января около 16.00 жильцы пятиэтажного дома на улице 23-й Гвардейской Дивизии сообщили в экстренные службы о хлопке газа в одной из квартир на 4 этаже.

Прибывшие пожарные обнаружили в квартире пострадавшего мужчину, он сильно обгорел. На момент происшествия с ним был еще один человек, который сбежал сразу же после случившегося. Также в одной из комнат находился пожилой неходячий мужчина, он не пострадал.

К газовому инциденту привела неосторожность мужчин при использовании газовой плиты. Открытого горения не было, но в кухне поврежден подвесной потолок и обои. Остекление цело, конструктивные элементы здания не повреждены.

В подъезде создалось задымление, для ликвидации которого пожарные применили тактическую вентиляцию – специальный большой вентилятор, который устанавливают на входе в задымленный подъезд, открывают входную дверь на первом этаже и люк на последнем этаже, после чего в течение пары минут дым выдавливается из помещения.

На место была направлена бригада Архангельскоблгаза для проведения ремонтно-восстановительных работ. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции, сообщает arh112.