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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/08/48418.html

Происшествия

В центре Архангельска в квартире произошел взрыв газа

В центре Архангельска в квартире произошел взрыв газа
7 января около 16.00 жильцы пятиэтажного дома на улице 23-й Гвардейской Дивизии сообщили в экстренные службы о хлопке газа в одной из квартир на 4 этаже.

Прибывшие пожарные обнаружили в квартире пострадавшего мужчину, он сильно обгорел. На момент происшествия с ним был еще один человек, который сбежал сразу же после случившегося. Также в одной из комнат находился пожилой неходячий мужчина, он не пострадал. 

К газовому инциденту привела неосторожность мужчин при использовании газовой плиты. Открытого горения не было, но в кухне поврежден подвесной потолок и обои. Остекление цело, конструктивные элементы здания не повреждены.

В подъезде создалось задымление, для ликвидации которого пожарные применили тактическую вентиляцию – специальный большой вентилятор, который устанавливают на входе в задымленный подъезд, открывают входную дверь на первом этаже и люк на последнем этаже, после чего в течение пары минут дым выдавливается из помещения.
На место была направлена бригада Архангельскоблгаза для проведения ремонтно-восстановительных работ. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции, сообщает arh112.

Вчера 14:27

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