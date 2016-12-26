В Архангельске устраняют аварию на коммунальных сетях

В МУП «Водоканал» состоялось рабочее совещание, на котором были определены сроки и очередность устранения аварий на водопроводных сетях.

— Специалисты проанализировали все аварийные ситуации, произошедшие в новогодние праздники на сетях «Водоканала», устранение которых в связи с сильными морозами было затруднительно. Ряд ситуаций не были устранены в праздничные дни, так как требовалась техника, работа которой может осуществляться при температуре наружного воздухе не ниже -30°С, – отметил и.о. заместителя главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Сегодня с повышением температуры наружного воздуха начались ремонтные работы по устранению течи на водопроводе в районе дома по набережной Георгия Седова, 8; ремонта задвижки и теплосетей для водоснабжения детского сада №32 «Песенка»; устранения течи из колодца по набережной Северной Двины,100; ул. Суфтина,32 (в целях возобновления водоснабжения в домах по ул. Гайдара, 46, 48, 482,50 и др.). Также запланировано обследование системы водоснабжения школы №33.

В случае быстрого завершения указанных работ запланированы ремонтные работы по устранению течи колодца по набережной Северной Двины,6.

Сейчас в эти дома осуществляется подвоз воды.

— Специалисты муниципального предприятия в круглосуточном режиме выезжают по адресам для принятия решений по устранению аварий. Работников для проведения работ по устранению аварий достаточно, бригады сформированы, – отметил заместитель директора МУП «Водоканал» Иван Бритько. – При выборе первостепенных мест устранения аварий учитывается количество проживающих горожан, объекты социальной сферы.

Ситуация по ликвидации аварийных ситуаций остается на постоянном контроле у городских властей.

С 9 января специалисты цеха благоустройства МУП «Водоканал» приступят к устранению последствий разлива воды во дворах и на проезжей части дорог, сообщает пресс-служба городской администрации.