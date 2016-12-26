В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе двое детей, 2007-го и 2010-го годов рождения. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/08/48415.html
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В Приморском районе в ДТП пострадали двое детей
7 января полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. По предварительной информации, около 15.40 на 19-ом километре автодороги «Архангельск-Северодвинск» водитель машины «Nissan» допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с тремя легковыми автомобилями.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе двое детей, 2007-го и 2010-го годов рождения. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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