В Архангельске при пожаре погибли женщины

Пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Победы в Маймаксанском округе начался сегодня около 6 часов утра.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из горящей квартиры на 1 этаже двоих пенсионерок, сестер 77 и 83 лет. Спасти женщин не удалось – отравление дымом оказалось смертельным. Задымление было очень плотным по всему дому. С верхнего этажа пожарные вывели 6 человек, в том числе ребенка.

Пострадавших нет. Жилье удалось спасти, за пределы квартиры огонь не ушел. Причина происшествия выясняется. Предположительно, к пожару могли привести неполадки в электросчетчике, - сообщает портал "Безопасность АО".