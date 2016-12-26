Без воды в Архангельске остается 20 домов

Коммунальные службы региона работают в усиленном режиме. В Архангельске уже произошли несколько серьезных аварий на сетях "Водоканала".

Как сообщает ГТРК "Поморье", сегодня ночью прорвало водопровод на проспекте Новгородском. В результате водой затоплен целый двор, несколько десятков машин оказались в ледовом плену. Авария, по словам местных жителей, произошла ночью. А ремонтная бригада прибыла на место около 11 утра и перекрыла воду. Сейчас автовладельцы ломают голову над тем как освободить свои машины.

Кроме того, крупные аварии произошли накануне в Соломбале на улице Пахтусова и в Ломоносовском округе, в районе Ленинградского проспекта и улицы Коммунальной. Без воды остаются около 20 домов. Как заявили в "Водоканале", к ремонту они смогут приступить только когда спадут морозы. Пока к жилым домам организован подвоз воды.