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Четверг, 5 января, 17:10
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/05/48399.html
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ГИМС контролирует ситуацию с ледовыми переправами
фото ГУ МЧС России по Архангельской области
С первых чисел января инспекторский состав «Центра ГИМС МЧС России по Архангельской области» проводит ежедневные патрулирования переправ и мест подледного лова рыбы. Проверены предполагаемые места массового выхода людей на лед, наличие предупреждающих знаков. Инспекторы ведут профилактические беседы с рыбаками, находящимися на водоемах.
Архангельские инспекторы сообщают, что все ледовые переправы функционируют в штатном режиме, замечаний к ним нет. Несанкционированных переправ не выявлено.
Проведены профилактические мероприятия и в г. Каргополе на реке Онеге. Инспекторы сообщают, что толщина льда на реке Онеге составляет 10-20 см, а вот середина реки чистая ото льда. Массового выхода людей на лёд не выявлено. Проведена беседа с одиночными рыбаками-любителями подлёдного лова рыбы.
ГИМС МЧС России по Архангельской области напоминает. Рыбакам, отправляясь на рыбалку, следует трезво оценить возможности своего организма и техники. Алкоголь на морозе – самый коварный враг любителя подледного лова. Помните, с рыбалки можно вернуться глубоким инвалидом из-за обморожения, можно заснуть насмерть. Вероятны провалы техники под лёд. Лучше воздержаться от рыбалки в сильные морозы, дождавшись потепления, которое ожидается 7 января.
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