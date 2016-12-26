ГИМС контролирует ситуацию с ледовыми переправами

С первых чисел января инспекторский состав «Центра ГИМС МЧС России по Архангельской области» проводит ежедневные патрулирования переправ и мест подледного лова рыбы. Проверены предполагаемые места массового выхода людей на лед, наличие предупреждающих знаков. Инспекторы ведут профилактические беседы с рыбаками, находящимися на водоемах.

Архангельские инспекторы сообщают, что все ледовые переправы функционируют в штатном режиме, замечаний к ним нет. Несанкционированных переправ не выявлено.

Проведены профилактические мероприятия и в г. Каргополе на реке Онеге. Инспекторы сообщают, что толщина льда на реке Онеге составляет 10-20 см, а вот середина реки чистая ото льда. Массового выхода людей на лёд не выявлено. Проведена беседа с одиночными рыбаками-любителями подлёдного лова рыбы.

ГИМС МЧС России по Архангельской области напоминает. Рыбакам, отправляясь на рыбалку, следует трезво оценить возможности своего организма и техники. Алкоголь на морозе – самый коварный враг любителя подледного лова. Помните, с рыбалки можно вернуться глубоким инвалидом из-за обморожения, можно заснуть насмерть. Вероятны провалы техники под лёд. Лучше воздержаться от рыбалки в сильные морозы, дождавшись потепления, которое ожидается 7 января.