Плесецкий район: ссора в деревенском клубе закончилась убийством

Позавчера ночью у клуба в селе Тарасово Плесецкого района 37-летнему местному жителю причинено огнестрельное ранение бедра. При госпитализации в больницу потерпевший скончался от потери крови. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное об убийстве.

В ходе следственно- оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками органов полиции, по подозрению в убийстве задержан 23-летний местный житель. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что в клубе между ним и потерпевшим произошел словесный конфликт. Затем они вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. Он взял из автомобиля охотничье ружье и выстрелил из него в потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального СК.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ведётся следствие.