Пострадавших нет. В результате пожара поврежден счетчик и проводка. Пожар ликвидирован в 04:06, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.
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Среда, 4 января, 13:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/04/48394.html
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В Архангельске произошел пожар в 9-этажном жилом доме
4 января в 03:58 в 6 подъезде дома 86 на улице Школьная загорелся электросчетчик на 6 этаже в общем тамбуре.
Пострадавших нет. В результате пожара поврежден счетчик и проводка. Пожар ликвидирован в 04:06, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.
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