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В Няндоме мужчина напал на прохожего и ограбил его

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/04/48391.html

Происшествия

В Няндоме мужчина напал на прохожего и ограбил его

В Няндоме мужчина напал на прохожего и ограбил его
Фото Ивана Малыгина
Около семи часов вечера 1 января у одного из домов по улице Заводская, неизвестный с применением физического насилия похитил мобильный телефон у 37-летнего мужчины.

В ходе работы следственно-оперативной группы ОМВД России «Няндомский» подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 32-летний местный житель. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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