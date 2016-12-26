В Няндоме мужчина напал на прохожего и ограбил его Фото Ивана Малыгина Около семи часов вечера 1 января у одного из домов по улице Заводская, неизвестный с применением физического насилия похитил мобильный телефон у 37-летнего мужчины. В ходе работы следственно-оперативной группы ОМВД России «Няндомский» подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 32-летний местный житель. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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