В Няндоме мужчина напал на прохожего и ограбил его

В ходе работы следственно-оперативной группы ОМВД России «Няндомский» подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 32-летний местный житель. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.