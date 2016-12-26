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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/03/48385.html
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В ДТП под Котласом пострадало пять человек
Информация о ДТП на 478 километре автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас поступила в ОМВД России «Котласский» 1 января около 11.25.
По предварительным данным, 28-летний житель деревни Куимиха, управляя автомобилем ГАЗ-3110, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Opel под управлением 39-летней жительницы Котласа. В результате аварии пострадали пять человек. Четверо – водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и один из пассажиров иномарки госпитализированы. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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