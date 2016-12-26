В ДТП под Котласом пострадало пять человек Информация о ДТП на 478 километре автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас поступила в ОМВД России «Котласский» 1 января около 11.25. По предварительным данным, 28-летний житель деревни Куимиха, управляя автомобилем ГАЗ-3110, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Opel под управлением 39-летней жительницы Котласа. В результате аварии пострадали пять человек. Четверо – водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и один из пассажиров иномарки госпитализированы. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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