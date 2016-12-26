Под Архангельском молодой человек лишился жизни, катаясь на ватрушке

Накануне около 23.30 в ОМВД России «Приморский» (Архангельская область) поступило сообщение о происшествии.

По предварительной информации, 22-летний архангелогородец на территории одного их дачных кооперативов буксировал за автомашиной надувные сани-ватрушку, в которых находился 24-летний мужчина. Во время движения водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет, после чего «ватрушка» столкнулась с припаркованным автомобилем.

От полученных травм находившийся в санях молодой человек скончался на месте происшествия.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники органов внутренних дел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские ещё раз напоминают гражданам о недопустимости катаний на «ватрушках», санках и других приспособлениях, прикрепленных к автомашинам. Подобные «развлечения» могут привести к самым трагическим последствиям, сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.