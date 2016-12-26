В Котласском районе при пожаре погибла женщина

Около 15 часов 31 декабря в посёлке Удимский Котласского района (Архангельская область) произошло возгорание в двухквартирном доме, в результате чего погибла 82-летняя женщина.

Вероятнее всего, к пожару привела неосторожность погибшей с огнём, что основывается на результатах расследования и свидетельских показаниях.

А около 18 часов стало известно о пожаре (и также в двухквартирном жилом доме) в г. Няндома. Проживала там одна семья. Дом значительно повреждён огнём, причина происшествия устанавливается.

Около 19 часов юная жительница Новодвинска почувствовала, что из кухни тянет дымом. Как оказалось, кухня уже была очень сильно задымлена. Девушка попробовала уточнить, откуда идёт дым — но в это время лопнул и повис клочьями натяжной потолок. От стресса девушка даже забыла, как звонить пожарным! По номерам 101 и 01 уже дозвонились её родители и соседи. Они же и помогли с тушением, справившись с огнём до прибытия пожарных.

Что касается причины происшествия, то дознаватель Елена Амосова связывает её с удлинителем — именно от него загорелась задняя стенка кухонного гарнитура. Остатки проводки будут направлены на дополнительное исследование.

Ближе к полуночи заключительный пожар 2016 года произошёл в частном доме в д. Дмитриевской Шенкурского района. Причина устанавливается, пишет arh112.ru.