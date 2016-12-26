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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/02/48380.html

Происшествия

В Новогоднюю ночь в Архангельской области произошло несколько пожаров

В Новогоднюю ночь в Архангельской области произошло несколько пожаров
В Плесецком районе 1 января ближе к четырём часам ночи в посёлке Савинский в 35км от районного центра произошёл пожар в двухквартирном доме на ул. Двинской, 1. В результате пожара одна из квартир полностью повреждена огнём. На ликвидации пожара работали расчёты ПЧ-58 и ПЧ-46. Информация по пострадавшим уточняется.

В 4:26 пожарные ПЧ-85 в Онежском районе получили вызов в поселке Поньга. На улице Поморской, 15, произошёл пожар в частной бане. Пострадавших нет. В результате пожара обгорели стены изнутри. 

Пожарные ПЧ-59 в Шенкурском районе под бой курантов тушили частный дом в д. Дмитриевской, загоревшийся за полтора часа до встречи Нового года. На пожарище огнеборцы работали до 4.25. Дом значительно повреждён огнём. Пострадавших нет. 

В 17:55 произошёл пожар в двухквартирном жилом доме на ул. Транспортной, 10, в  Няндоме. В результате пожара дом значительно повреждён огнем. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 19:30. Для ликвидации пожара выезжали расчёты ПЧ-42 и ПЧ-41, - сообщает портал "Безопасность АО".

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