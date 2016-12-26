В Новогоднюю ночь в Архангельской области произошло несколько пожаров

В 4:26 пожарные ПЧ-85 в Онежском районе получили вызов в поселке Поньга. На улице Поморской, 15, произошёл пожар в частной бане. Пострадавших нет. В результате пожара обгорели стены изнутри.
Пожарные ПЧ-59 в Шенкурском районе под бой курантов тушили частный дом в д. Дмитриевской, загоревшийся за полтора часа до встречи Нового года. На пожарище огнеборцы работали до 4.25. Дом значительно повреждён огнём. Пострадавших нет.
В 17:55 произошёл пожар в двухквартирном жилом доме на ул. Транспортной, 10, в Няндоме. В результате пожара дом значительно повреждён огнем. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 19:30. Для ликвидации пожара выезжали расчёты ПЧ-42 и ПЧ-41, - сообщает портал "Безопасность АО".