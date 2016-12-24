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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/31/48376.html

Происшествия

МЧС предупреждает: в новогоднюю ночь архангелогородцев ждет мокрый снег и гололед

МЧС предупреждает: в новогоднюю ночь архангелогородцев ждет мокрый снег и гололед
Ночью и днем 31 декабря по всем группам районов ожидается юго-западный и западный ветер порывами 15-20 м/с. Ночью сильный снег, мокрый снег, метель, гололед!

С 1 января ожидается похолодание до -9 градусов, в последующем синоптики ожидают установление морозной погоды.

Об этом предупреждает Северное УГМС. При запусках фейерверков просим следовать инструкции – многие виды пиротехники запрещено запускать при ветре, это опасно тем, что заряды будут лететь по непредвиденной траектории. Пользуйтесь безопасными местами для запусков салютов и фейерверков.

Водителей просим без особой нужды не выезжать на личном транспорте до улучшения погодной ситуации, скорректировать планы на новогодние путешествия и уик-енды, трезво оценить свои водительские возможности. Особенно это касается любителей выездов на рыбалку на дальние лесные озера и морское побережье. В любом случае имейте запас топлива, снеговую лопату, трос, теплую одежду на случай непредвиденной ситуации. Внимательно относитесь к прогнозу погоды и комментариям спасателей – мы будем все эти дни держать вас в курсе изменений обстановки.

Инспекторы ГИМС МЧС России по Архангельской области предупреждают о том, что сейчас, несмотря на большую толщину льда в 30-40 см, повысилась вероятность провалов.

-Прошедший северо-атлантический антициклон серьезно повлиял на структуру льда, принеся осадки в виде дождя и мокрого снега,- поясняет Евгений Хозяинов, ведущий специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России  по Архангельской области. – На водоемах повсеместно лежит толстая снежная шапка, которая производит эффект парника – все это ведет к тому, что лед становится рыхлым. Вода вследствие нагонных явлений через трещины выходит на лед на море и в дельте рек, а замерзнуть – не может из-за нулевой температуры. Вода еще больше пропитывает лед, и сейчас его структура сильно ослаблена, несмотря на 30-40 см толщины. Лёд становится мягким.

Спасатели прогнозируют опасность провала под лед как техники, так и пеших рыбаков – в отдельных местах толщина льда может составлять  не более 7 см.

Опасность характерна для дельты Сев. Двины, таких популярных у рыбаков мест, как о. Кумбыш, Мудьюг, Унская губа, Онежская губа, Мезенская губа, вся прибрежная часть Белого моря.

Напоминаем, что первые провалы автотехники зафиксированы у острове Хабарка и деревне Андриановская у острове Кего. Провалилась под лед «Нива» на Сухом море. При этом лишь по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.

Отметим, что в ноябре 2016 года погибли три человека в результате провалов: в Мезенском районе на р. Кулой погиб мужчина, послушник на Соловках, рыбак в Северодвинске.  Все смертельные случаи были в результате выезда на лед на снегоходах.

И если в местах традиционного массового лова будут дежурить спасатели, то лесные озера – особенно удаленные – имеют свою специфику. На помощь там прийти некому. Онежско-двинское междуречье и кулойско-беломорское плато – имеют многочисленные речки и озера, популярные у рыбаков. Там характер водоемов диктуют быстрорастворимые карстовые породы, имеются сильные подводные течения, и очень вероятны полыньи и промоины, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Вчера 13:12

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