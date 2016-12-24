Архангелогородец пытался прыгнуть с балкона восьмиэтажного дома

Накануне около полуночи в доме № 24 на улице Бадигина в Архангельске 45-летний мужчина закрылся на балконе на восьмом этаже и сел на край перил с намерением спрыгнуть вниз.

До этого он заявил родителям, которые находились с ним в квартире, что вскроет себе вены.

На место происшествия прибыл патруль полиции, но попасть на балкон полицейские не могли и обратились в областную службу спасения с просьбой о содействии.

Спасатели выехали на улицу Бадигина, но до их прибытия сотрудники полиции смогли уговорить мужчину открыть дверь на балкон. Архангелогородца увели в комнату. Он успел сделать несколько неглубоких порезов на руках. Пострадавший был передан медикам скорой помощи для госпитализации, сообщает пресс-служба областной службы спасения.