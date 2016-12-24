В настоящее время полицейскими задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 23-летний архангелогородец, подозреваемый в краже из офиса. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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Суббота, 31 декабря, 03:43
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/31/48370.html
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В центре Архангельска злоумышленник обокрал офисный центр
16 декабря в Архангельске из кабинета в офисном центре на улице Урицкого у заявителя была совершена кража денежных средств на сумму порядка 8 тысяч рублей.
В настоящее время полицейскими задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 23-летний архангелогородец, подозреваемый в краже из офиса. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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