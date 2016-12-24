В центре Архангельска злоумышленник обокрал офисный центр 16 декабря в Архангельске из кабинета в офисном центре на улице Урицкого у заявителя была совершена кража денежных средств на сумму порядка 8 тысяч рублей. В настоящее время полицейскими задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 23-летний архангелогородец, подозреваемый в краже из офиса. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Нашли ошибку? Выделите текст,

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