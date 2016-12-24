Виновник ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, предстанет перед судом

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находящегося на подписке о невыезде 33-летнего жителя Архангельска Романа Федулова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Установлено, что 08 января 2016 года на 745 км автодороги М-8 «Холмогоры» Федулов, управляя автомобилем «SUBARU LEGACY OUTBACK», нарушив правила дорожного движения, допустил наезд на движущийся в попутном направлении автомобиль «HYUNDAI SOLARIS», который вследствие удара был вынесен на полосу встречного движения, где и произошло его столкновение с грузовиком. В результате ДТП 3 пассажира и водитель автомобиля «HYUNDAI SOLARIS» погибли на месте, водитель и пассажир грузовика получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного следствия в отношении Федулова, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, из них 11 раз – за превышение скоростного режима, следователем СО ОМВД России по Вельскому району ставился вопрос о заключении его под стражу, однако Вельский районный суд оснований для его ареста не усмотрел. - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.