Виновник ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, предстанет перед судом

Установлено, что 08 января 2016 года на 745 км автодороги М-8 «Холмогоры» Федулов, управляя автомобилем «SUBARU LEGACY OUTBACK», нарушив правила дорожного движения, допустил наезд на движущийся в попутном направлении автомобиль «HYUNDAI SOLARIS», который вследствие удара был вынесен на полосу встречного движения, где и произошло его столкновение с грузовиком. В результате ДТП 3 пассажира и водитель автомобиля «HYUNDAI SOLARIS» погибли на месте, водитель и пассажир грузовика получили травмы различной степени тяжести.
Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.
В ходе предварительного следствия в отношении Федулова, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, из них 11 раз – за превышение скоростного режима, следователем СО ОМВД России по Вельскому району ставился вопрос о заключении его под стражу, однако Вельский районный суд оснований для его ареста не усмотрел. - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.