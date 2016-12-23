Житель Котласа предстанет перед судом за убийство супруги

Следственными органами завершено предварительное следствие в отношении 52-летнего жителя города Котласа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

12 октября 2016 года по месту жительства в одном из частных домов в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес множественные удары твердым тупым предметом по различным частям тела супруги. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.В ходе допроса обвиняемый пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, из-за чего избил супругу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.