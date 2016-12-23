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В Архангельской области директор лагеря отдыха предстанет перед судом за служебный подлог

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/30/48357.html

Происшествия

В Архангельской области директор лагеря отдыха предстанет перед судом за служебный подлог

В Архангельской области директор лагеря отдыха предстанет перед судом за служебный подлог
Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению директора детского лагеря отдыха, расположенного в Вельском районе, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в августе текущего года обвиняемая допустила к работе в детском лагере отдыха двух лиц, не прошедших медицинское обследование. В целях сокрытия допущенных нарушений она внесла в ряд официальных документов, таких как, приказы о приеме на работу и табеля учета рабочего времени, заведомо ложные сведения о трудоустройстве других лиц, работавших в предыдущую смену.

В последующем лицо, фактически осуществлявшее работу по организации воспитательного и тренировочного процесса в лагере, будучи не удовлетворенным оплатой труда, обратилось с заявлением в прокуратуру. В ходе проведенной проверки были выявлены допущенные нарушения законодательства.

В ходе допроса обвиняемая свою вину признала и объяснила свои действия опасениями сорвать смену в лагере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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Комментарии
северянин, сегодня 10:54

Прокуратуре видимо нечем занятся
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