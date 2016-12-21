Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Пятница, 30 декабря, 01:56
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/30/48352.html
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В Архангельске произошел пожар в административном здании
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
29 декабря в 14:22 по адресу улица Цигломенская, 17 произошел пожар в административном здании, принадлежащем мэрии Архангельска.
Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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