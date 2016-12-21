Северодвинский подросток лишён свободы на четыре с половиной года

Накануне в Северодвинске был осуждён 17-летний. Он признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 228.1, п. «з» ч. 2 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 161.

Первая статья — за наркотики. Суд установил, что в июле этого года подросток угостил своего знакомого (ровесника) сигаретой с курительной смесью. А в сентябре пьяный подсудимый поссорился с ранее незнакомым мужчиной 35 лет и несколько раз ударил оппонента ножом (приятели в это время лупили мужчину ногами и руками). Здоровью пострадавшего был причинён тяжкий вред.

Спустя два дня пьяный подросток ограбил 30-летнего северодвинца — забрал у него велосипед, предварительно пнув владельца техники. Кстати, в прокуратуре города сообщили, что подросток ранее уже привлекался к административной ответственности.

В итоге суд пришел к выводу, что контроль за поведением подростка со стороны законного представителя утрачен и, находясь на свободе, подсудимый не прекратит своей преступной деятельности. Суд назначил подростку наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор ещё не вступил в законную силу.