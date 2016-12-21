Северодвинский подросток лишён свободы на четыре с половиной года

Первая статья — за наркотики. Суд установил, что в июле этого года подросток угостил своего знакомого (ровесника) сигаретой с курительной смесью. А в сентябре пьяный подсудимый поссорился с ранее незнакомым мужчиной 35 лет и несколько раз ударил оппонента ножом (приятели в это время лупили мужчину ногами и руками). Здоровью пострадавшего был причинён тяжкий вред.
Спустя два дня пьяный подросток ограбил 30-летнего северодвинца — забрал у него велосипед, предварительно пнув владельца техники. Кстати, в прокуратуре города сообщили, что подросток ранее уже привлекался к административной ответственности.
В итоге суд пришел к выводу, что контроль за поведением подростка со стороны законного представителя утрачен и, находясь на свободе, подсудимый не прекратит своей преступной деятельности. Суд назначил подростку наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор ещё не вступил в законную силу.
замена Шаманину-))