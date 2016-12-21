В Архангельске кинолог задержал подозреваемого в грабеже

В ходе оперативно-разыскных мероприятий кинологом со служебно-разыскной собакой подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летный местный житель. Часть похищенного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.