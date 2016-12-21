В Плесецком районе задержан водитель, сбивший ребенка В вечернее время 28 декабря в поселке Плесецк около дома по улице Партизанская водитель легковой машины допустил наезд на перебегавшую дорогу десятилетнюю девочку. В результанте ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель автомашины с места происшествия скрылся. Вскоре сотрудниками полиции похожий по описанию автомобиль со следами повреждений был обнаружен у дома по улице Октябрьская. Несколько часов назад был задержан и его владелец – мужчина 1983 г.р. – не имеющий права управления транспортным средством. Он уже признался в содеянном. В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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